80 jaar na D-day: Frans-Amerikaans oorlogsmysterie opgelost

"Ik ben drie jaar geleden begonnen met mijn onderzoek", vertelt Denis Caudron van de Vereniging van Nabestaanden van het Franse verzet (ANDMRF). "We wilden weten wat er precies was gebeurd en wie die Amerikaan was."

Hij zocht online, dook in archieven, mailde en belde met Amerikaanse autoriteiten. En beetje bij beetje kwamen details boven. Over het gecrashte vliegtuig en de gearresteerde bemanning. Ook dook de oude foto hierboven op van het toestel en de bemanning, genomen vóór die fatale vlucht. En zo ook de naam van de geredde Amerikaan. "Hij bleek Leo Greggs te heten. Met die naam konden we zijn familie gaan zoeken."

In eerste instantie werd alleen een Amerikaans huisadres gevonden. Denis Caudron en Bellengeirs kleindochter Frédérique stuurden een papieren brief. Op het adres woonde inmiddels een heel andere familie. Maar die kende via via wel Greggs' kleindochter en stuurde de Franse brief door.

En zo vielen eindelijk alle stukjes op hun plaats.

'We hadden een naam, een gezicht'

"We vonden de nabestaanden van Leo Greggs en brachten die in contact met de familie van Marcel Bellengier hier in Frankrijk. Ze hebben elkaar gesproken. Dat was wel even een kippenvelmomentje", zegt Caudron.

"Eindelijk wist ik wie de Amerikaan was die door mijn opa was gered", zegt Frédérique Hazebrouck. "We hadden een naam, een gezicht, we hoorden wie hij was."

"Het was alsof het laatste puzzelstukje op zijn plaats viel", vertelt Brad Kemp, achterkleinzoon van Leo Greggs via een videoverbinding. ,,We waren verbijsterd, ik kon het gewoon niet geloven'', zegt kleindochter Stacey Reinwald. Kemp: ,,We wisten vrijwel niets over wat er met Leo was gebeurd en hij is zelf in 1993 overleden. Nu kunnen we eindelijk alle losse eindjes aan elkaar knopen en weten we wat er is gebeurd in de oorlog en door hij wie uit handen van de Duitsers is gered."

De nabestaanden in Frankrijk en Amerika spreken elkaar nu regelmatig via videoverbindingen. "Volgend jaar willen we proberen naar Frankrijk te komen", zegt Stacey Reinwald.

Om eindelijk de familie van de held te ontmoeten die in 1944 hun opa redde.