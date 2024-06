Van intieme concerten tot borrels: de werkwijze van lobbyisten in Brussel

Wat ook gebeurt, zegt onderzoeker Bram Vranken van lobbywaakhond Europe Corporate Observatory, is dat grote bedrijven denktanks financieren. "Bij big tech hebben we gezien dat er veel financiering is gegeven aan organisaties om bijvoorbeeld kleinere bedrijven te vertegenwoordigen." Met als gevolg, zegt Vranken, dat dit soort organisaties de beleidspositie van grote bedrijven overnemen.

Ook spelen PR-bureaus een belangrijke rol. "Het gebeurt vaak dat grote bedrijven die inhuren", zegt Groothuis. Mensen die vroeger voor lidstaten, het parlement of de commissie hebben gewerkt, gaan daarheen. De lijntjes zijn kort en zo kunnen ze invloed uitoefenen."

Praatjes in de wandelgangen

Daarbij moet het netwerkcircuit ook niet worden onderschat. Een belangrijke spil daarin zijn conferenties. Het wemelt ervan in Brussel. Dan komt iedereen samen: de politici, de journalisten én de lobbyisten. Het programma van zo'n conferentie is vaker niet dan wel de hoofdzaak; dat zijn de toevallige praatjes in de wandelgangen en natuurlijk de borrels.

Het betekent niet dat tijdens die borrels wetten even worden uitgedacht. Het gaat veel subtieler. "Daar hoor je: we zijn nu bezig met de juridische onderbouwing. Dat is het moment dat een bedrijf denkt: we gaan ons advocatenkantoor even een rapport laten schrijven daarover", zegt Van Sparrentak.

Groothuis werd door de belangrijkste telecomlobby, de GSMA, uitgenodigd om naar Mobile World Congress in Barcelona te gaan. "Die beurs is hartstikke interessant, daar wilde ik wel naartoe. Ze wilden ook dat ik een lezing zou geven, daarin ging ik lijnrecht in tegen hun belangen."