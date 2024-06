Waar Koeman en Van Dijk zuinig zijn, zegt Depay: 'Wil het EK winnen'

Ronald Koeman sloot zich even later aan bij de woorden van Van Dijk. "Ik was het wel met hem eens. Hij was heel reëel en zo staan we er allemaal in. Jullie toch ook wel?", zei de bondscoach tegen de pers.

Het lijkt erop dat Koeman en zijn spelers de verwachtingen van buitenaf bewust willen temperen. Nogmaals: erg onlogisch is dat niet, maar het staat wel haaks op hoe zijn voorganger dat deed.

"Dat we een grote kans hebben om het WK te winnen, is zeker", sprak Louis van Gaal in 2022 in de pers, alvorens de reis naar Qatar te maken. Of neem Bert van Marwijk, voor het WK 2010: "Wij hebben één doel en dat is de beker." Een garantie voor succes is dat, zo leert de geschiedenis, niet.

'Wij weten hoe het zit'

De coaches probeerden vooral daadkracht uit te stralen. Als ze zelf niet geloven in een rondvaart, doen de spelers dat al helemaal niet. Dat wil trouwens niet zeggen dat Koeman en Van Dijk intern niet uitspreken dat ze geloven in de Europese titel.