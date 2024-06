Partij president Vucic wint herkansing lokale verkiezingen in Belgrado

Bij de lokale verkiezingen in Servië is de partij van zittend president Vucic als winnaar uit de bus gekomen. Ook in de hoofdstad Belgrado, waar de verkiezingen overnieuw werden gedaan na beschuldigingen van fraude, wist de rechts-populistische SNS de meeste stemmen binnen te halen.

Volgens officieuze peilingen kreeg de partij van Vucic bijna 53 procent van de stemmen in de hoofdstad. De centrumrechtse beweging Kreni-Promeni (Beweeg-Verander) is de tweede partij met ruim 17 procent van de stemmen. De groene partij Biram Beograd (Ik kies Belgrado) haalde 12,5 procent. De officiële resultaten volgen later vandaag.

Dat SNS een absolute meerderheid lijkt te halen, is een harde klap voor de oppositie. Die hoopte met deze herverkiezingen een nieuwe koers te varen in Belgrado. Na de verkiezingen in december gingen mensen maandenlang de straat op om te demonstreren tegen de uitslag. De oppositie en internationale waarnemers zeiden dat er onregelmatigheden waren geconstateerd bij die verkiezingen, waaronder het kopen van stemmen.

Confrontaties in meerdere steden

President Vucic spreekt van een "ongelooflijke overwinning". Oppositieleider Manojlovic van Kreni-Promeni weigert zich neer te leggen bij de uitslag en noemt deze verkiezingen "de meest onrechtmatige ooit". In de loop van zondagmiddag kwamen er berichten over schermutselingen tussen oppositieleden en aanhangers van Vucic in Belgrado en de noordelijke stad Novi Sad.

De oppositie in Servië en mensenrechtenorganisaties beschuldigen Vucic en zijn SNS van het indammen van de persvrijheid, het gebruiken van geweld tegen tegenstanders, corruptie en het onderhouden van banden met de georganiseerde misdaad. Vucic en zijn bondgenoten ontkennen.