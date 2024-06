Brede coalitie spreekt zich in krantenadvertentie uit tegen btw-verhoging

Een grote groep organisaties in de cultuur-, sport-, horeca- en mediasector spreekt zich uit tegen de verhoging van de btw die de vier formerende partijen willen doorvoeren. Samen plaatsen ze vanochtend in alle landelijke en regionale dagbladen een advertentie waarin lezers worden opgeroepen tot actie.

"Geen hogere btw, je belast er heel Nederland mee", staat op een feloranje gedrukte pagina in de kranten. "Het is een extra belasting op je kostbare vrije tijd, op je nieuwsgierigheid, op het toejuichen van je favoriete voetbalteam, op het boek dat je wilt lezen, op je schilderij aan de muur, op je fanfare in de buurt, op een hotelovernachting in het land, op het tijdschrift in de trein, op de kickboksschool in de wijk, en op de krant die je op de hoogte houdt van de wereld om je heen."

Uitknippen en opplakken

De organisatoren roepen mensen op om de advertentie uit te knippen en op te hangen waar ze maar willen. Bij de actie zijn onder meer voetbalbond KNVB, Koninklijke Horeca Nederland, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en meerdere samenwerkingsverbanden uit de cultuursector aangesloten.

Sinds het bekendmaken van het formatieakkoord zijn er al meerdere petities op poten gezet, in een poging de btw-verhoging tegen te houden. Zo werd een petitie van de boekenbranche tot nu toe meer dan 230.000 keer ondertekend.

De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB wil de btw op de meeste culturele goederen verhogen. Dit betekent dat de belasting voor bijvoorbeeld boeken en podiumkunsten van 9 naar 21 procent gaat. Ook het eerder verlaagde tarief voor de hotelsector gaat naar 21 procent.