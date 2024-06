Noodweer in Zuid-Duitsland houdt aan, meer dorpen geëvacueerd

In de deelstaten Beieren en Baden-Württemberg regent het sinds vrijdag onophoudelijk. Zondag braken in de deelstaat Beieren twee dammen door. Het zijn dammen in zijtakken van de Donau in Pfaffenhofen an der Ilm. Volgens Duitse media zijn die dammen onherstelbaar beschadigd.

Dode en vermisten

Bij reddingswerken kwam een brandweerman om. De man overleed in het Beierse Pfaffenhofen an der Ilm toen zijn rubberboot omsloeg. Drie andere brandweermensen overleefden het wel. De Duitse bondskanselier Scholz heeft de familie van de brandweerman gecondoleerd. In de plaats Offingen wordt ook nog een brandweerman vermist. Net als bij de omgekomen brandweerman sloeg ook zijn reddingsboot om. Ook een vrouw wordt nog vermist.

In heel Beieren zijn 40.000 reddingswerkers actief, zegt minister-president Söder van de deelstaat. Ook hij stond stil bij het overlijden van de brandweerman: "Dat de situatie hier ernstig is, blijkt wel uit de dood van een collega. Daarom is er naast al het werk dat gedaan moet worden ook ruimte voor verdriet."

De modderstroom kwam precies tot aan de rand van het spoor: