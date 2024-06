Grote drukte verwacht op A12 door werkzaamheden

Vanaf morgen wordt op de A12 tussen Den Haag en Utrecht grote drukte verwacht door werkzaamheden. Vanavond om 22.00 uur is Rijkswaterstaat begonnen met werkzaamheden die de hele maand gaan duren.

Vanaf morgen zijn er op elf werkdagen twee rijstroken dicht tussen Nieuwerbrug en De Meern. Er is groot onderhoud nodig, onder meer het asfalt wordt vervangen. Weggebruikers moeten rekening houden met veel extra reistijd.

De A12, en zeker dat gedeelte, is een van de drukste snelwegen van Nederland. Nu de weg gedeeltelijk wordt afgesloten vreest Rijkswaterstaat dat er files kunnen ontstaan die doorlopen tot het Prins Clausplein bij Den Haag.

Omleidingsroutes ook druk

Weggebruikers wordt aangeraden om hun navigatie te volgen voor omleidingsroutes, al zullen die ook heel druk zijn.

Afgezien van de afsluiting op doordeweekse dagen gaat de A12 richting Utrecht ook nog op tien nachten helemaal dicht. Daarnaast gaan de A12 en de A20 richting Utrecht vier weekenden dicht tussen Moordrecht en knooppunt Oudenrijn.

De A12 is dan wel open tussen Gouda en Reeuwijk. Verkeer wordt omgeleid via Amsterdam of Gorinchem.