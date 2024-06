NAC-tranen van geluk na promotie en Excelsior weent om degradatie

Van Gassel: "Vooraf denk je: hoe ga je reageren als dit gebeurt? Ik ben een gevoelsjongen en als ik ergens voor ga, wil ik altijd 100 procent geven. Dat is nu niet gelukt. Dit verwacht je gewoon niet."

'Nog niet ingedaald'

Zijn trainer, Marinus Dijkhuizen, kon zijn emoties nog wel onder controle houden. "Maar dat is morgen anders, denk ik. Het is nog niet ingedaald. Als ik morgen wakker word, denk ik meteen: shit, we zijn gedegradeerd."

En dat was niet nodig, aldus de coach. "We gaan er nu uit op doelsaldo, dat is heel moeilijk te accepteren. We speelden ook fantastisch in de eerste helft en de 3-0 was eigenlijk nog een magere afspiegeling. De energie viel alleen weg nadat we de 4-0 hadden gemaakt. Dan doen we niet meer de dingen waar we goed in zijn en dan gaat er ook zoveel fout bij dat tegendoelpunt. Het is ons te vaak gebeurd dit jaar, dat we het niet over de streep trekken."

En dus rest er nu niks anders dan voetballen in de eerste divisie. Dat gebeurt wel met Dijkhuizen, denkt hij zelf. "Daar ga ik wel vanuit, maar daar heb ik met de club nog niet over gesproken."