Noord-Korea stuurt geen ballonnen met poep meer de grens over

Noord-Korea stopt met het sturen van ballonnen met zakken gevuld met afval, peuken en uitwerpselen naar Zuid-Korea. De actie zou afdoende effect hebben gehad en de zuiderburen in de ogen van het regime van Kim Jong-un een lesje hebben geleerd.

Deze aankondiging uit Pyongyang komt nadat Zuid-Korea vergeldingsacties in het vooruitzicht had gesteld die "ondragelijk" zouden zijn. Waarnemers gaan ervan uit dat Zuid-Korea binnenkort aan de grens met grote speakers weer programma's gaat uitzenden over mensenrechten, wereldnieuws en K-pop, allemaal zaken waar het Noord-Koreaanse regime allergisch voor is.

De 26 miljoen Noord-Koreanen hebben geen enkele toegang tot buitenlandse nieuwsbronnen of andere informatie.

Menselijk afval

Een Noord-Koreaanse onderminister van Defensie heeft verklaard dat het sturen van de ballonnen een reactie was op het sturen naar het noorden van 3500 ballonnen met pamfletten door een overgelopen Noord-Koreaanse dissident. Daarin staat kritiek op de dictatuur van Kim Jong-un en informatie over de abominabele mensenrechtensituatie in het land.

"We hebben de Zuid-Koreaanse clans zich heel onprettig laten voelen, en ze laten zien hoeveel werk het is om al dat oud papier op te ruimen", zei hij.

Zuid-Korea zegt dat er dit weekend verspreid in het hele land ruim 700 ballonnen zijn gevonden. De dagen ervoor waren er ook al meer dan 250 aangetroffen. Ze droegen zakken mee waar poep, peuken, textiel, oud papier en vinyl in zat. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Noord-Korea ziet overlopers als "menselijk afval", vandaar deze inhoud.

Verdeeldheid zaaien

Noord- en Zuid-Korea liggen vaker met elkaar overhoop over het wederzijds sturen van boodschappen. Het is voor het eerst in zeven jaar dat het noorden weer een actie met ballonnen heeft opgetuigd, volgens waarnemers om verdeeldheid te zaaien in Zuid-Korea. De huidige conservatieve regering in Seoel voert een harde lijn tegen Noord-Korea.

De spanningen tussen beide aartsrivalen zijn verder opgelopen doordat Noord-Korea afgelopen week een serie tests heeft uitgevoerd met raketten die kernkoppen kunnen dragen.