Pelova opteert voor kans op Oranje-middenveld, Buurman hoopt op debuut

De blessures bieden ook kansen voor speelsters die minder ervaring hebben dan oud-Ajacied Pelova. Zo maakt de 18-jarige Veerle Buurman haar debuut in de Oranje-selectie, tot haar eigen verbazing. "Ik zag het totaal niet aankomen, nee. Huh, hoe dan? Echt? Ik was een beetje in shock. Heb ook gelijk mijn ouders gebeld. Ongelofelijk, ja, ze zijn heel trots."

Even voorstellen: Buurman is een talentvolle verdediger van PSV die nog maar elf competitieduels in actie kwam voor de Eindhovenaren. "Ik ben een speelster met snelheid, kan wel fysiek de duels aangaan, heb een goeie pass in de benen. Ik sta links achterin, centraal."

Bekend van televisie

Ze loopt nu een week mee bij het Nederlands elftal. "In het begin was het wel even wennen, het was spannend de eerste dag. Je weet niet echt wat je kunt verwachten. Ik ken ook nog niet super veel meiden, of ja, van televisie dan. Als klein meisje keek ik tegen die meiden op: Martens, Van de Donk, Groenen en ook Janssen. Het is alleen maar mooi om nu met hen samen te spelen."