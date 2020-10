Snelle Kok begint NK afstanden met winst op eerste 500 meter

In een rechtstreeks duel versloeg Kok, vorig jaar goed voor de bronzen medaille, Jorien ter Mors. Ter Mors, die vrijdag de 1.500 meter op haar naam schreef, werd nu vierde in 38,64.

Femke Kok heeft de eerste 500 meter bij de Daikin NK afstanden op haar naam geschreven. Tijdens de tweede dag van het schaatstoernooi in Heerenveen noteerde het 20-jarige sprinttalent als enige een tijd onder de 38 seconden: 37,88.

Letitia de Jong , de afgelopen twee NK's goed voor de zilveren medaille, ontbreekt dit weekend in Heerenveen vanwege een slijmbeursontsteking in haar heup.

De Daikin NK afstanden worden vrijdag, zaterdag en zondag gereden op het ijs van Thialf in Heerenveen. De NOS volgt het eerste toernooi van het schaatsseizoen op de voet met extra uitzendingen op NPO 1: vandaag vanaf 12.55 uur.

Alle ritten live zien? Elke dag is het schaatsen rechtstreeks te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.