Razendsnelle Kok verslaat Leerdam, ook Schouten verrast met NK-goud

Femke Kok (l) krijgt de felicitaties van Jutta Leerdam - ANP

De tweede dag van de Daikin NK afstanden heeft twee verrassende winnaressen opgeleverd. In Heerenveen werden Femke Kok en Irene Schouten voor het eerst in hun loopbaan Nederlands kampioene op respectievelijk de 500 en de 3.000 meter. Kok noteerde in Thialf als enige twee keer een tijd onder de 38 seconden: 37,88. Daarmee was ze flink sneller dan titelverdedigster Jutta Leerdam, die met 38,01 wel sneller was op de tweede 500 meter dan tijdens de eerste rit (38,18). Ze veroverde daarmee de zilveren medaille.

Kok versloeg in een rechtstreeks duel Jorien ter Mors, vorig jaar nog goed voor de bronzen medaille. Ter Mors, die vrijdag de 1.500 meter op haar naam schreef, werd nu vierde (38,64 op de eerste 500 meter en 38,33 in de tweede rit). De bronzen medaille ging dit jaar verrassend naar Marrit Fledderus. De 19-jarige sprintster reed twee keer een persoonlijk record: 38,39 en daarna 38,28. Het was voor haar de eerste medaille op een NK afstanden.

Sinds seizoen 2016-2017 werd de tweede 500 meter bij de NK afstanden niet meer verreden, omdat de internationale schaatsunie besloot om voortaan maar één race te organiseren bij de EK's, WK's en Olympische Spelen. Schaatsbond KNSB heeft dit seizoen, op verzoek van de Nederlandse sprinters, de tweede race opnieuw ingevoerd bij nationale toernooien.

Kok was na afloop superblij met haar eerste nationale titel. "Ik had best veel zenuwen, omdat ik graag wilde winnen", vertelde het 20-jarige sprinttalent. "Dit is supermooi, zeker met al dat coronagedoe. Daar ben je toch veel mee bezig en elke keer was ik zenuwachtig voor de test." "Gelukkig gaat het schaatsen wel goed. Ik stond best wel te trillen aan de start, maar ik besloot om vooral te focussen op mezelf. Je moet koel blijven, want als je de eerste rit goed rijdt, betekent dat niet dat je ook de titel wint."

Superblije Kok: 'Ik stond te trillen aan de start' - NOS

Letitia de Jong, de afgelopen twee NK's goed voor de zilveren medaille, ontbreekt dit weekend in Heerenveen vanwege een slijmbeursontsteking in haar heup. Schouten verrast met NK-goud op 3.000 meter Ook de 3.000 meter kreeg bij de NK afstanden een verrassende winnares. Niet titelverdedigster Esmee Visser, olympisch kampioene Carlijn Achtereekte of tweevoudig winnares Antoinette de Jong, maar Irene Schouten werd Nederlands kampioene. In Heerenveen noteerde de 28-jarige Schouten met 4.01,94 een snelle tijd, waar alle andere schaatssters niet bij in de buurt kwamen. Reina Anema verraste met de tweede tijd (4.04,28) en haar eerste medaille op de NK afstanden.

Irene Schouten in actie op de NK afstanden - ANP

De Jong pakte het brons in 4.04,53. Esmee Visser en Ireen Wüst kwamen niet in de buurt van het podium. Visser eindigde met 4.09,55 als elfde en Wüst kwam met 4.06,82 niet verder dan de zesde plaats.