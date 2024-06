Koopmeiners verliest slotduel Atalanta en kan nu blessurevrij naar Oranje

In de laatste wedstijd stond er weinig op het spel. Atalanta kon bij winst over Juventus heen wippen naar de derde plaats, maar de Champions League was al veiliggesteld. Fiorentina zou ongeacht de uitslag op plek acht blijven staan, voldoende voor deelname aan de Conference League.

Snelle goals

Andrea Belotti zette de gasten uit Florence na zes minuten op voorsprong. Hij kopte een voorzet van Gaetano Castrovilli binnen onder doelman Marco Carnesecchi: 0-1.

Vijf minuten later was het gelijk. Ademola Lookman, de held van de Europa League-finale, stiftte de bal over doelman Tommaso Martinelli. De 18-jarige keeper maakte zijn debuut in het eerste.