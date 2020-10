Bond-legende Sean Connery (90) overleden

Acteur Sean Connery is op 90-jarige leeftijd overleden, meldt zijn familie aan de BBC. Hij werd vooral bekend van de James Bond-films. Connery overleed vannacht in zijn slaap, terwijl hij op de Bahama's was. Hij zou al enige tijd in slechte gezondheid verkeren.

Connery was de eerste acteur die James Bond op het witte doek bracht, in Dr. No (1962). Hij speelde nog zes keer dezelfde rol, onder meer in de klassiekers Goldfinger (1964) en Diamonds Are Forever (1971).

De Schot kroop niet alleen meerdere keren in de huid van de spion, maar speelde ook rollen in films als The Hunt for Red October (1990), Indiana Jones and the Last Crusade (1989) en The Untouchables (1987). Voor die laatste film kreeg hij een Oscar voor Beste Mannelijke Bijrol. Na een decennialange carrière kondigde hij in 2006 zijn pensioen aan.

