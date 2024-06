Nerveuze Bol wint in Diamond League eerste race op 400 horden dit seizoen

Jorinde van Klinken kon niet mee met de sterkste vrouwen en bleef steken op de 18,13 meter uit haar eerste poging.

"Ik ben best blij met deze afstand, ondanks dat het allemaal net niet was vandaag", zei Van Klinken, die op de EK in Rome ook in actie komt bij het discuswerpen, haar favoriete onderdeel.

Jiya zesde en De Witte toont verbetering

Tasa Jiya werd in de Zweedse hoofdstad zesde op de 200 meter. De Nederlandse kon niet mee met het sprintgeweld van tweevoudig wereldkampioene Shericka Jackson. De Jamaicaanse won in 22,69, Jiya klokte 23,25.

"Ik sta er fysiek best goed voor, maar dat is nog niet terug te zien in de cijfers van de race. Dat vind ik lastig", gaf Jiya toe. "Ik had in gedachten om op de EK mee te gaan strijden om de medailles, maar ik voel me nog niet zoals ik had gehoopt."