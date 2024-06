Nerveuze Bol wint in Diamond League eerste race op 400 horden dit seizoen

Femke Bol heeft bij de Diamond League in Stockholm haar eerste wedstrijd van het seizoen op de 400 meter horden gewonnen. De wereldkampioene won, vijf dagen voor de start van de EK en twee maanden voor de Olympische Spelen, in 53,07.

Bol moest aan de bak om de snel gestarte Rushell Clayton in te halen. De Jamaicaanse ging er vol in. Bol vertrouwde op haar sterke laatste deel, haalde Clayton bij de achtste horde in en nam daarna flink afstand van de rest.

Met 53,07 noteerde Bol haar snelste seizoensstart ooit. "Ik ben blij dat de eerste erop zit, het is mijn snelste opener ooit", zei Bol kort na de race in de Zweedse hoofdstad. "Naast dat ik heel nerveus was, had ik er ook heel veel zin in. Ik houd ervan om hier te lopen. Het ritme ging goed."