NAC overleeft Excelsior-storm maar net en is na vijf jaar terug in eredivisie

De NAC-supporters die zich bij het Rat Verlegh-stadion hadden verzameld om samen de wedstrijd te kijken, stonden met ongeloof op het gezicht en tranen in de ogen te kijken. Het zou toch niet gaan gebeuren dat er nog een treffer zou vallen?

Dat antwoord kwam sneller dan gehoopt voor de Bredanaars. Na vijf minuten spelen in de tweede helft viel de vierde treffer al. Sanches Fernandes had een uitstekende voorzet in huis en Parrott kopte raak en de schade uit de vorige wedstrijd was al gerepareerd.

Een vijfde treffer zou Excelsior nog zonder verlenging in de eredivisie houden. De Rotterdammers hadden nog 40 minuten om die goal te maken.

Toch weer hoop voor NAC

Maar toen Excelsior op rozen dacht te zitten, was het feest snel over. Casper Staring kon de bal in het strafschopgebied opvangen en in de korte hoek raak schieten. Dat betekende de 4-1, waardoor NAC weer virtueel in de eredivisie stond.