Neergestoken agent van aanslag Mannheim overleden

De agent die vrijdag bij een een aanslag in Mannheim werd neergestoken, is aan de gevolgen daarvan overleden. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Karslruhe bekendgemaakt.

De agent probeerde de aanslagpleger tegen te houden die met een mes de extreemrechtse anti-islamactivist Michael Stürzenberger had neergestoken. Stürzenberger werd met ernstige verwondingen aan zijn gezicht en een been naar het ziekenhuis gebracht.

Daarna stormde de man op omstanders af, van wie hij er ook een aantal verwondde. Op videobeelden was te zien dat hij ook instak op een agent. Een collega van de agent trok zijn vuurwapen en schoot de aanslagpleger neer. Behalve de agent liepen ook anderen steekwonden op.

De aanval vond plaats tijdens een bijeenkomst van de anti-islambeweging Burgerbeweging Pax Europa. Duitse media schreven dat de aanslagpleger een 25-jarige man uit Afghanistan is. De neergestoken agent is de enige die aan zijn verwondingen is overleden.