Herlings derde in Duitse modder, winnaar Prado neemt leiding in klassement

Jorge Prado heeft de MXGP-race in Teutschenthal gewonnen. De regerend wereldkampioen uit Spanje vermaakte zich goed in de Duitse modder en zette beide manches naar zijn hand.

Met zijn negende grand prix-zege van het seizoen neemt Prado de leiding in het klassement over van Tim Gajser, die tweede werd.

Jeffrey Herlings werd derde. In de eerste manche moest hij van ver komen, maar de Nederlander reed na een flinke inhaalslag toch als tweede over de streep. In de tweede manche was de start van Herlings een stuk beter, maar moest hij Prado al snel laten gaan.

De Spanjaard had duidelijk geleerd van de eerste rit. Daarin schoot Glenn Coldenhoff vanuit een van de middelste hekjes uit de startblokken. Prado eiste vervolgens die route op en domineerde de tweede manche.

Herlings liep nog wel iets in op Prado, maar moest in de verdediging tegen de opstomende Gajser. De Sloveen sloeg in de twaalfde ronde toe en zette Herlings opzij in een bocht. Ook Gajser kon Prado wel bedreigen, maar niet inhalen.

Calvin Vlaanderen werd vierde, Coldenhoff reed naar de vijfde plaats.