Hockeyers noodlijdend HGC degraderen voor het eerst uit hoofdklasse

De hockeyers van HGC zijn voor het eerst sinds de invoering van de hoofdklasse (in 1973) gedegradeerd. Na een 2-1 zege bij Hurley moesten shoot-outs de beslissing brengen vanwege de 4-3 thuisnederlaag van gisteren. Hurley won die shoot-outs voor eigen publiek met 4-2.

De beslissingswedstrijden voor een plek in de Tulp Hoofdklasse waren opzienbarend. In de eerste wedstrijd kwam Hurley op een 4-0 voorsprong. Thuisploeg HGC kwam terug tot 4-3, waardoor het vandaag, in de beslissende wedstrijd opnieuw spannend werd.

In Amstelveen het er lang op dat HGC het vege lijf op het nippertje zou gaan redden. Sam Figge en Seve van Ass, die gisteren ook al scoorden, brachten de ploeg op 2-0. Die uitslag zou voldoende zijn voor handhaving.

Met nog ruim vijf minuten op de klok maakte Deegan Huisman echter de 2-1, waarna shoot-outs voor de beslissing zorgden.

Turbulent seizoen

Het noodlijdende HGC kende een zeer turbulent seizoen. Eind januari communiceerde de club uit Wassenaar aan de leden dat het tophockey voor mannen op een lager pitje zou worden gezet. De club heeft door teruglopende ledenaantallen en vertrokken sponsors namelijk ernstige financiële problemen.

Daarnaast vielen de sportieve prestaties ook nog eens tegen. Eind maart nam HGC afscheid van trainer Bram Lomans.

