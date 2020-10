Aangespoelde brandstoftank op Zeeuws strand maakt eind aan 76 jaar onzekerheid

Meer dan driekwart eeuw bestond er onduidelijkheid over het lot van de Britse gevechtspiloot Sydney Hatfield Cheeseman (21) en zijn spitfire. Cheeseman verdween op 22 februari 1944 nadat hij samen met een aantal Amerikaanse vliegtuigen een Duitse vliegbasis bij Gilze Rijen had gebombardeerd.

Op de terugweg naar Groot-Brittannië kwam hij in de problemen en stortte neer. Over de toedracht en de plek van het ongeluk was al die tijd weinig bekend., Totdat onlangs in de branding bij Veere een brandstoftank van het vliegtuig opdook.

De vondst van de brandstoftank is vooral goed nieuws voor Sydney's jongere broer John. De nu 88-jarige John leeft in een verzorgingshuis in Kent, in het zuiden van Engeland en is blij dat er eindelijk nieuws is over zijn broer, die 76 jaar geleden verdween. "John werd er echt vrolijk van", zegt een woordvoerder van het verzorgingshuis in de Daily Mail. "Eindelijk duidelijkheid nadat Sydney al die tijd vermist was."

Verrassend herkenbaar

Een groot deel van de nog verrassend herkenbare brandstoftank spoelde twee weken geleden aan op het strand in de buurt van Veere. Onderzoekers van de stichting Wings to Victory konden het vliegtuigonderdeel snel herleiden tot de spitfire van Sydney Cheeseman. "We hebben een rapport gevonden over een vliegtuig dat tijdens een vlucht in problemen kwam en een van zijn brandstoftanks loste", zegt Martien van Dijk van Wings to Victory bij Omroep Zeeland. Uit datzelfde rapport blijkt dat dit geen soelaas bood. "Even later is het vliegtuig alsnog neergestort voor de kust van Walcheren."

Wings to Victory houdt nauwgezet een database bij van alle vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort. Ook deze spitfire wordt daarin genoemd, maar bij het tijdstip van de crash staat 'unknown' (onbekend) en bij de locatie 'Noordzee'. In beide gevallen kan de vondst van de brandstoftank veel meer duidelijkheid verschaffen. De onderzoekers hopen zelfs de exacte locatie van de crash te achterhalen.

De brandstoftank is overgebracht naar het Wings to Victory Museum in Arnemuiden. Daar wordt het vliegtuigonderdeel binnenkort tentoongesteld.