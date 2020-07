29 mogelijke datalekken gemeld na problemen met Citrix

Tot nu toe 29 organisaties hebben aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld dat zij een mogelijk datalek hebben door de beveiligingsproblemen met hun digitale omgeving Citrix. Of er werkelijk sprake is van datalekken, wordt nog onderzocht. Dat hangt van een aantal zaken af, zegt een woordvoerder.

Organisaties zijn verplicht om ernstige datalekken binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vervolgens moet blijken of dat een geslaagde aanvalspoging was of niet. Zo ja, dan wordt vervolgens gekeken of er ook data zijn gestolen.