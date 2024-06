Pedersen sprint naar gele trui in Dauphiné, dé voorbereidingskoers op de Tour

In de eerste etappe hielden de klassementsrenners zich nog koest. De rit van Saint-Pourçain-sur-Sioule naar Saint-Pourçain-sur-Sioule over 172 kilometer was overwegend vlak, met een paar klimmetjes van de derde en vierde categorie in de eerste 45 kilometer. Niets stond een massasprint in de weg.

Bolletjestrui

Toch besloot Mark Donovan om vlak na de start weg te springen. De Britse renner van wielerploeg Q36.5 aasde op de eerste punten in het bergklassement. Hij kreeg Mathis Le Berre mee in de vroege vlucht, maar sprokkelde wel de meeste punten op de heuveltoppen bijeen. Daardoor verschijnt hij morgen in de bolletjestrui.