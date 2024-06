Stembureau's Mexico open, land krijgt waarschijnlijk eerste vrouwelijke president

De stembureaus in Mexico zijn geopend voor wat waarschijnlijk historische presidentsverkiezingen gaan worden. Volgens peilingen koerst het land af op een overwinning voor een vrouwelijke kandidaat.

Claudia Sheinbaum maakt de meeste kans om te winnen en daarmee de eerste vrouwelijke president te worden. De 61-jarige oud-regeringsleider van Mexico-Stad staat in de peilingen ruim voor op haar politieke rivalen. Sheinbaum is lid van de partij Moreno van zittend president Andrés Manuel López Obrador. Die mag niet meedoen, omdat een president in Mexico slechts één termijn van zes jaar mag regeren.

Grote voorsprong

Sheinbaum staat in de peilingen ongeveer 20 procentpunt voor op haar naaste rivale Xóchitl Gálvez. Die staat aan het hoofd van een coalitie die onder meer bestaat uit de Institutionele Revolutionaire Partij (PRI), die Mexico tussen 1929 en 2000 regeerde en tussen 2012 en 2018.

Sheinbaum wil het beleid voortzetten van haar voorganger, die enorme populair is. Ze profileert zich net als de links-nationalistische López Obrador als verdediger van de staat, wil dat natuurlijke hulpbronnen zo veel mogelijk in publieke handen blijven, grote infrastructuurprojecten realiseren en welzijnsprogramma's behouden en uitbouwen.

Georganiseerde misdaad

De winnaar staat voor een aantal grote uitdagingen. De belangrijkste is de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Sinds López Obrador eind 2018 aan de macht kwam zijn meer dan 185.000 mensen vermoord in Mexico. En in de aanloop naar de verkiezingen werden tientallen lokale kandidaten vermoord.

Ook zal de nieuwe president, die officieel begint op 1 oktober, veel moeten onderhandelen met de Verenigde Staten over de grote stromen migranten die vanuit Mexico de VS bereiken en over samenwerking om drugshandel tegen te gaan.

Bijna 100 miljoen stemgerechtigden

Het zijn de grootste verkiezingen in de geschiedenis van het land. De bijna 100 miljoen stemgerechtigde Mexicanen stemmen voor een nieuwe president, maar ook voor senaatszetels en zetels in regionale parlementen in de 31 deelstaten en Mexico-Stad.

In totaal zijn meer dan 20.000 zetels te verdelen. De stembureaus sluiten op de meeste plekken om 18.00 uur lokale tijd (02.00 uur Nederlandse tijd). De eerste resultaten worden zo'n drie uur later verwacht.