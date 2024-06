Vanavond op tv: De economie van de EU • Verkiezingen Wallonië

Verkiezingen Wallonië

In Europa is de opkomst van radicaal-rechts hét verhaal en immigratie is het dominante thema. Maar er is één regio die tegen de stroom inzwemt: Wallonië, het Franstalige gedeelte van België. Daar maken ze juist een ruk naar links. Hoe komt dat? We schakelen met correspondent Arjen van der Horst.