Tsitsipas meldt zich als eerste kwartfinalist op Roland Garros en treft Alcaraz

De 22-jarige Auger-Aliassime begon nog voortvarend met een breek, maar de één jaar jongere Alcaraz had die schade een game later alweer gerepareerd. Daarna kwam de Spanjaard nauwelijks meer in de problemen tegen de Canadees.

Vanwege een armblessure kende Alcaraz een moeizame voorbereiding. Hij speelde weinig en in Parijs lijkt hij zijn verwoestende forehands pas in stelling te brengen als het echt nodig is. Dat was in de achtste finales niet echt nodig. Zijn scherp geplaatste ballen, dropshots en slices waren genoeg om Auger veelvuldig het nakijken te geven.