Breda juicht na promotie NAC, officieuze huldiging vanavond

In Breda is een volksfeest losgebarsten na de promotie van NAC. De club is gepromoveerd naar de eredivisie na vijf seizoenen in de eerste divisie. In twee wedstrijden was de ploeg uit Breda nipt de betere tegen Excelsior.

Voor de duizenden fans die bij het Rat Verlegh Stadion de wedstrijd op een groot scherm volgden was het flink nagelbijten: in de eerste helft was Excelsior de betere ploeg en de Rotterdammers leken op weg om de 6-2-nederlaag in Breda weg te poetsen. Maar uiteindelijk konden de supporters opgelucht ademhalen. Het werd 4-1 voor Excelsior en dat was net genoeg voor NAC.

Na het bevrijdende fluitsignaal klonk er een luid gejuich in Breda en vielen sommige supporters elkaar huilend in de armen. Daarna ging de muziek aan en werden de carnavalskrakers luid meegezongen. De spelers worden op een podium bij het stadion rond 23.00 uur officieus gehuldigd. Morgenmiddag is de officiële huldiging op de Grote Markt.

Overal in de stad werd toegeleefd naar de wedstrijd. Aan de singel hangt een gigantisch spandoek met de woorden 'Net als ons hart, kleurt Breda geel met zwart'.