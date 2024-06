Breda in de ban van mogelijke promotie NAC, stad kleurt geel en zwart

Geel-zwarte gebakjes, vlaggen, tassen en vooral veel geel-zwarte voetbalshirtjes. In Breda is al dagenlang sprake van 'NAC-gekte'. De club kan vanavond promoveren naar de eredivisie.

Na de 6-2 overwinning op Excelsior dinsdag kunnen de supporters de promotie al bijna proeven. Vanavond om 18.00 uur wordt in Rotterdam afgetrapt voor de beslissende tweede wedstrijd. De spelers worden bij promotie rond 23.00 uur gehuldigd. Het podium is alvast opgebouwd. Morgenmiddag is de officiële huldiging op de Grote Markt.

De supporters zijn weinig terughoudend in hun clubliefde. Aan de singel hangt een gigantisch spandoek met de woorden 'Net als ons hart, kleurt Breda geel met zwart'.