Waterpolosters De Zaan zorgen met landstitel voor zeldzame 'dubbele dubbel'

De waterpolosters van De Zaan hebben voor de tweede keer op rij de landstitel in de wacht gesleept. De ploeg uit de Zaanstreek won in Ede het beslissende derde finaleduel met 12-9 van Polar Bears.

Met het landskampioenschap heeft ZV De Zaan een 'dubbele dubbel' gecompleteerd: zowel de mannen als de vrouwen hebben dit jaar de dubbel gewonnen.

Het is in de Nederlandse waterpologeschiedenis slechts één keer eerder voorgekomen dat een club beide landstitels én beide bekers wist te veroveren. UZSC uit Utrecht zorgde in het seizoen 2016/2017 voor de primeur.

In de eerste twee finalewedstrijden waren De Zaan en Polar Bears aan elkaar gewaagd, tweemaal was een strafworpenserie nodig om tot een winnaar te komen. In het beslissende duel in zwembad de Peppel in Ede was het in de openingsfase eenrichtingsverkeer.

Polar Bears knokt zich terug

De Zaan nam al vroeg een 0-3 voorsprong en bouwde die, na een tegentreffer, zelfs uit tot 1-7. Maar Polar Bears knokte zich, soms bijna letterlijk, terug in de wedstrijd.

De thuisploeg kwam aan de hand van Aniek Roekevisch en Lola Moolhuijzen punt voor punt dichter bij De Zaan. Wat er ook in een time-out en tijdens de rust besproken werd, de productie van De Zaan draaide niet meer op volle toeren.

Met haar derde treffer van de wedstrijd zorgde Moolhuijzen voor 7-8, kort na de 8-9 van Roekevisch leek zelfs een gelijkmaker in de maak.

Maar De Zaan bleef overeind door een geweldige redding van keepster Britt van den Dobbelsteen. Zij voorkwam de gelijkmaker van Moolhuijzen na een snelle uitbraak van Polar Bears.