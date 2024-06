Heijnen enige Nederlandse bokser op Spelen, drie Nederlanders grijpen mis

Chelsea Heijnen is deze zomer de enige Nederlandse bokser die in actie komt op de Olympische Spelen. Op het laatste kwalificatietoernooi slaagden de andere Nederlanders er niet in een ticket te verdienen.

De 18-jarige Maud van der Toorn kwam in Bangkok nog dichtbij. Ze plaatste zich in de klasse tot 57 kilogram voor de kwartfinales, maar verloor daarin zondag met 5-0 van de Amerikaanse Alyssa Mendoza.

Alleen de winnaars van de kwartfinales verdienden in de Thaise hoofdstad een olympisch startbewijs. Van der Toorn bereikte de kwartfinales door Josefien Betist te verslaan, een Nederlandse die uitkomt voor Sierra Leone.

Eerder kwamen Gradus Kraus (in de klasse tot 80 kilogram) en Luna Beeloo (tot 60 kilogram) tekort in Bangkok.

Nouchka Fontijn

Heijnen kwalificeerde zich in maart al voor de Spelen in de klasse tot 60 kilogram, ze maakt zich op voor haar eerste Olympische Spelen.

Drie jaar geleden deden in Tokio twee Nederlandse boksers mee aan de Spelen: Enrico Lacruz bij de mannen en Nouchka Fontijn bij de vrouwen. Laatstgenoemde pakte destijds een bronzen medaille in de klasse tot 75 kilogram.