Swiatek veegt Potapova van de baan op Roland Garros en treft nu Vondrousová

Iga Swiatek heeft op Roland Garros op indrukkwekkende wijze een plaats in de kwartfinales bemachtigd. De Poolse nummer één van de wereld, winnares van de laatste twee edities in Parijs, walste in amper veertig minuten over de arme Anastasia Potapova heen: 6-0, 6-0.

Swiatek, die in 2020 haar eerste titel greep in Parijs, ontsnapte eerder nog aan eliminatie tegen Naomi Osaka, maar haar andere twee duels won ze simpel. Dat het nog sneller kon, met een double bagel zelfs, had ze vast niet voorzien.

Potapova, die op het juniorentoernooi in 2016 nog van Swiatek won, maakte maar zes punten in de eerste set. En het werd zelfs nog erger in het vervolg, waarin haar maar vier punten werden gegund.

Swiatek stond tijdens haar Masterclass op Court Philippe-Chatrier in de laatste vier van haar servicegames geen punt af.

Vondrousová komt valse start te boven

De titelverdedigster stuit nu op Markéta Vondrousová, de als zesde geplaatste Tsjechische die ondanks een valse start de Servische Olga Danilovic (WTA-125) vlotjes aan de kant schoof: 6-4, 6-2.