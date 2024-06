Moto3-coureur Veijer tweede bij GP Italië na knappe inhaalrace

Motorcoureur Collin Veijer is als tweede geëindigd in de Moto3-wedstrijd bij de Grand Prix van Italië. De zege ging naar de Colombiaan David Alonso, die het spannende gevecht met de Staphorster nipt won.

Na een vroege crash werd de race ingekort en volgde een herstart. Voor Veijer was dat een lastig moment. Hij zat er net lekker in en reed vlak achter koploper Alonso. Bij de herstart was de Nederlander bijna te laat, omdat z'n motor afsloeg.

Cliffhangers

Veijer begon succesvol in de herkansing en pakte regelmatig de koppositie, maar verspeelde die ook weer.

Met nog vier ronden te gaan zakte Veijer terug van de eerste naar de zesde plek. Hij liet zijn hoofd niet hangen, wachtte geduldig op zijn kans en passeerde weer enkele rivalen. De Staphorster reed twee keer een Moto3-baanrecord en klom op tot vlak achter Alonso.

Hij gooide alles in de strijd, maar kwam nét iets tekort.

Veijer staat derde in de WK-stand, maar is dankzij de spektakelrace op het circuit van Mugello de Spaanse nummer twee Daniel Holgado genaderd tot op elf punten. Alonso leidt het klassement na zeven races.