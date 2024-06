Inscriptie in oorlogsvoertuig leidt tot ontmoeting met Canadese nabestaanden

Nabestaanden van een Canadese veteraan mochten dit weekend plaatsnemen in een tachtig jaar oude jeep waarin hun familielid in 1945 in Nederland heeft gereden. Een emotionele ontmoeting: "Het betekent veel voor me om het stuur vast te houden dat hij als 19-jarige in zijn handen had", zegt dochter Phillis Cyr Roy tegen NH.

Legerjeepeigenaar Nick Obdam (toevalligerwijs ook uit de woonplaats Obdam) ontdekte een inscriptie in het stuur uit zijn jeep uit 1942 die hij vorig jaar kocht. Een soldaat had zijn naam in het stuur gekerfd.

'Buck Cyr' bleek een Canadese oorlogsveteraan die betrokken was bij de bevrijding van Nederland. Cyr maakte hier deel uit van de 5e Canadese Pantserdivisie. Hij belandde een dag na D-day in Normandië en reed vervolgens naar Arnhem en Delfzijl. Hij overleed in 2018.