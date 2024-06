Ultraconservatieve Ahmadinejad wil opnieuw president Iran worden

De voormalige Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen. Sinds hij geen president meer is probeerde hij dat al twee keer, maar beide keren werd zijn deelname niet goedgekeurd.

Op de Iraanse staatstelevisie was te zien hoe de 67-jarige Ahmadinejad zich officieel registreerde. Van 2005 tot 2013 was hij president van Iran. Hij staat bekend als een populistische, ultraconservatieve hardliner. In binnen- en buitenland is hij een controversieel figuur.

Vooral onder de armere bevolking is Ahmadinejad populair, onder meer vanwege zijn programma's om huizen te bouwen. Maar bij zijn herverkiezing in 2009 braken vanuit andere groepen hevige protesten uit. Die pro-hervormingsbeweging werd met geweld neergeslagen; tientallen mensen kwamen om het leven en duizenden werden gevangengezet.

De oud-president werd door een enthousiaste menigte opgewacht bij zijn inschrijving voor de verkiezingen: