Dijkhuizen hoopt na 'inspiratiesessie' op miraculeuze comeback Excelsior tegen NAC

Dijkhuizen: "Je wil minimaal op voorsprong staan in de rust, denk ik. Het is tactisch ingewikkeld, maar aan de andere kant ook weer niet: we moeten er gewoon minimaal vier maken. Maar dat hoeft niet binnen het halfuur. We gaan zien of we er een goeie wedstrijd van kunnen maken."

Zeker, hij voelt de druk. Mocht het niet lukken om de 6-2 achterstand te boven te komen, dan wacht degradatie naar de eerste divisie. En bij een degradatie vallen er vaak ontslagen binnen de cluborganisatie, omdat de begroting soms met miljoenen moet worden teruggeschroefd.

"Die druk, die verantwoordelijkheid voel ik al maanden, dus dat is niks nieuws. Maar nu komt het heel dichtbij. Dat is emotioneel voor iedereen binnen de club en ook voor mezelf. Dit is heel pittig. Maar aan de andere kant voelen we ook de steun van iedereen. We gaan er nog een keer alles aan doen. We hebben nog een kans."