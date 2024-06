Rentree Evenepoel in Dauphiné: 'Nog genoeg tijd tot de Tour'

De duikeling, waar ook tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard zwaar gehavend uit kwam, betekende een forse streep door de voorbereiding op zijn eerste Ronde van Frankrijk. Maar als er dan toch nog doelen op zijn lijstje staan, dan staat dat Tourdebuut er nog altijd met vette hoofdletters op.

Geen haast

"De Tour start over een kleine maand en eindigt pas over zeven weken", kijkt de Vuelta-winnaar van 2022 met een positieve blik vooruit. "Dat is nog een lange tijd. Daarom hebben we ook geen haast gemaakt. Na mijn val in de Ronde van Lombardije (in 2020, red.) ben ik misschien te snel weer aan de slag gegaan. Die ervaring heb ik nu meegenomen."

De breuken waren ook niet de grootste hindernissen die hij moest overwinnen. "De hoge snelheid en de lange glijpartij over het gras hebben een grote impact op mijn lichaam en spieren gehad.", haalt het paradepaardje van Soudal-QuickStep de val in het Baskenland in herinnering. "En daar kwam de operatie onder narcose nog eens bij."