Djokovic knokt zich in kleine uurtjes langs Musetti, Serviër pas om 3.07 uur klaar

Novak Djokovic is door naar de achtste finales op Roland Garros na een spectaculaire comeback tegen de Italiaan Lorenzo Musetti, van wie hij won in vijf sets: 7-5, 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-0.

Titelverdediger Djokovic kwam vanwege de vele regenpauzes pas gisteravond om half elf de baan op. Iets na drie uur 's nachts, 3.07 uur om precies te zijn, was de wedstrijd klaar. Nog nooit was er op de French Open een wedstrijd zo laat geëindigd.

De 37-jarige Djokovic boekte tegen Musetti, die al zijn vijf breekpunten verzilverde, zijn 369ste overwinning op een grandslamtoernooi en kwam daarmee naast recordhouder Roger Federer.

Ook nachtwerk voor Ruud

Casper Ruud stapte eveneens pas diep in de nacht van de baan af. De Noor, de afgelopen twee jaar verliezend finalist in Parijs, had de Argentijnse Tomas Etcheverry om even voor 02.00 uur op de knieën: 6-4, 1-6, 6-2, 6-2.