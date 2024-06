Vijf vragen over bezuiniging ambtenarij: 'Wil je afvallen, moet je niet je arm afhakken'

Flink snijden in het ambtenarenapparaat, dat staat in het coalitieakkoord. Experts adviseren: laat de kaasschaaf in de la liggen. Vijf vragen en antwoorden over bezuinigen op ministeries.

1. Wat willen PVV, VVD, NSC en BBB?

"De groei van het aantal ambtenaren wordt meer dan teruggedraaid", staat in het akkoord. Tussen 2018 en 2022 groeide dat aantal ambtenaren met 25.000, een toename van 22 procent. Elk ministerie moet hetzelfde percentage zien te bezuinigen, een zogeheten taakstelling.

Vooral bij communicatieafdelingen kan er wat vanaf, vinden de vier partijen. Ook mag bij een ministerie niet meer dan 10 procent van het personeel bestaan uit freelancers. Uitvoerende diensten, zoals inspecties, worden ontzien. Alleen Defensie en inlichtingendiensten krijgen juist meer geld om aan de eisen van de NAVO te kunnen voldoen.

Voorlopig hoeven ambtenaren niet te rekenen op loonsverhoging: voor 2026 gaat een nullijn gelden.