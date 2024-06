Overtuigende zege volleybalsters op Frankrijk, strijd om olympisch ticket gaat verder

Oranje kon in het derde bedrijf minder snel afstand nemen, maar stond vanaf 11-11 altijd aan de goede kant van de score. Jolien Knollema was met veertien punten het best op dreef.

Jacht

Frankrijk was de laatste tegenstander van deze serie van vier wedstrijden. Vanaf 12 juni komen de laatste vier wedstrijden in de Nations League aan bod. In het Japanse Fukuoka treft Nederland dan achtereenvolgens Europees en wereldkampioen Servië, de Verenigde Staten, concurrent Canada en Zuid-Korea.

De wedstrijd tegen Canada kan de sleutelwedstrijd worden in de strijd om een olympisch ticket. Nederland en Canada zijn in duel om de felbegeerde laatste olympische tickets.