Heeft Oranje met Verbruggen nu wél een nieuwe Van der Sar? 'Een natuurtalent'

Alles lijkt erop te wijzen dat Verbruggen in Duitsland de nummer 1 wordt. Met zijn 21 jaar de jongste van het stel en degene met de meeste potentie, volgens de staf van Oranje.

Hoek gaat voor Verbruggen

En dat is niet voor niets, weet ook Frans Hoek, de vorige keeperstrainer van het Nederlands elftal bij het WK in Qatar. "Als ik kijk naar mijn eigen criteria, dan is Verbruggen de meest logische keuze", zegt Hoek over de 1,94 meter lange doelman van Brighton.