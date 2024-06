Wekdienst 02/06: Returnwedstrijd NAC en Excelsior • Mexicanen naar de stembus

Goedemorgen! In Mexico vinden landelijke verkiezingen plaats. Ook start Rijkswaterstaat met werkzaamheden aan de A12 en spelen Excelsior en NAC in de return van de finale van de nacompetitie.

Eerst het weer: na een wisselvallige periode is het vandaag droog met meer zon dan zaterdag. Er waait een matige tot vrij krachtige noordenwind en hierdoor is het aan zee fris met 16 of 17 graden. In het binnenland wordt het 20 of 21 graden.