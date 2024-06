De weerparadox: natste plek van Nederland droogt uit door toename stortbuien

Verdroging is niet de enige bedreiging voor deze unieke Limburgse natuur. Het gaat hand in hand met verslechtering van de waterkwaliteit, zegt Franck. Bij stortbuien lopen de riolen over naar de beek, en er is een ernstiger probleem dat veel Limburgse hellingbossen en kalksteengraslanden bedreigt: overbemesting.



Zuid-Limburg is eigenlijk geen heuvelland, maar 'een plateau met dalen'. Van oudsher zat de belangrijkste landbouw, waaronder de beroemde kersenboomgaarden, in de vruchtbare dalen en werd het voedselarmere plateau extensief begraasd door schapen. Met de komst van kunstmest veranderde dat, en zijn inmiddels juist de hoogste gronden op het plateau in gebruik door de intensieve landbouw. Pesticiden, stikstof en fosfaat die daar de bodem in trekken, komen er aan de zijkant weer uit, in de natuurrijke hellingen, bijvoorbeeld ook in het ecologisch zeer waardevolle Savelsbos iets verderop.

"We zien het in de Noorbeemden aan een toename van bramen en brandnetel en het wegkwijnen van unieke bronbossoorten", vertelt Franck. Het grote probleem: het duurt wel 25 jaar voor het vervuilde water de bronnen heeft bereikt. Dus zelfs als de kraan aan de bovenkant dicht gaat, zit er nog 25 jaar aan vervuiling in de pijplijn.