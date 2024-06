Chinees ruimtevaartuig bereikt achterkant maan om gruis te verzamelen

De Chinese maanlander Chang'e-6 is na een reis van bijna een maand op de achterkant van de maan geland. Dat heeft de Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA bekendgemaakt.

Het doel van de missie is om twee kilogram maanstof en stenen te verzamelen uit de zogenoemde Zuidpool-Aitken-bekken, een enorm diepe krater met een diameter van 2500 kilometer. Chinese wetenschappers hopen met de missie meer te weten te komen over hoe de maan tot stand is gekomen. Chang'e-6 heeft zo'n twee dagen de tijd om het materiaal op te graven.

China was in 2019 het eerste land dat erin slaagde om een ruimtevaartuig op de achterkant van de maan te krijgen. Amerikaanse en Russische missies gingen allemaal naar de voorkant van de maan. De communicatie met ruimtevaartuigen op de achterkant gaat moeizaam doordat de maan ertussen zit. Met Chang'e-6 kan worden gecommuniceerd door een satelliet aan de achterkant van de maan.

China heeft de komende jaren meer plannen op het gebied van ruimtevaart. Er staan nog twee onbemande missies gepland, in voorbereiding op het ultieme doel: China wil in 2030 astronauten op de maan zetten en daar een onderzoeksstation bouwen. Later moeten er ook ruimtesondes naar Mars en Jupiter gaan om monsters te verzamelen.