Spaanse politie pakt Nederlander op voor aanbieden illegale streamingdienst

In Spanje is een Nederlandse man opgepakt op verdenking van het aanbieden van een illegale streamingdienst voor films, series en televisiezenders. Volgens de Spaanse politie staat hij aan het hoofd van een bende die sinds 2015 meer dan vijf miljoen euro heeft verdiend aan de illegale praktijken.

De bende kon volgens de politie met geavanceerde apparatuur satellietsignalen over de hele wereld onderscheppen, decoderen en vervolgens illegaal aanbieden aan afnemers. De dienst zou ruim 14.000 klanten hebben gehad, die maandelijks tussen de 10 en 19 euro betaalden voor een abonnement. Ze konden daarmee meer dan 130 internationale televisiezenders en duizenden films en series bekijken.

Mensen die gebruikmaakten van de dienst, hebben inmiddels geen toegang meer. Ze krijgen een website van de politie te zien, waarop te lezen is dat de streamingdienst uit de lucht is gehaald.

Content van grote bedrijven

De zaak kwam eind 2022 aan het rollen na een klacht van de Alliance for Creativity and Entertainment, een samenwerkingsverband van bedrijven in de entertainmentsector dat auteursrechten probeert te beschermen. Bij die groep zijn onder meer Apple TV, Amazon, HBO, Netflix, Paramount, Walt Disney en Warner Bros aangesloten.

De Spaanse recherche ontdekte verschillende websites die beheerd werden door diverse bedrijven. De man daarachter is volgens de politie een Nederlandse expat die zich op de Canarische Eilanden had gevestigd. In totaal zijn er acht leden, inclusief de Nederlander, gearresteerd in Las Palmas, Madrid, Oviedo en Málaga.