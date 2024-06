Ancelotti danst, Ancelotti de lucht in: vijfde Champions League voor Italiaanse coach

Real versloeg Borussia Dortmund in de finale van 2024 met 2-0. Na een mindere tweede helft sloegen de Spanjaarden in de tweede helft toe.

"Het was moeilijk, heel moeilijk, moeilijker dan verwacht. In de eerste helft waren we een beetje lui en leden we veel balverlies. We verdienden het niet met een gelijke stand te gaan rusten. Ze konden spelen zoals ze wilden. In de tweede helft werden we beter. Dat is voetbal. We hadden geluk."

'Maatsen heeft ons veel geholpen dit seizoen'

Bij Borussia Dortmund hadden ze ook het gevoel dat er meer in had gezeten. Middenvelder Emre Can zegt dat het zeer veel pijn doet dat deze finale verloren is gegaan. "Wij waren tot de 1-0 duidelijk het betere team. Madrid had geen enkele kans en wij speelden zeer geconcentreerd. Op het moment dat zij scoren, kunnen ze het spel spelen dat ze zo graag willen spelen. Helaas geven we daarna ook nog een tweede treffer weg."

Bekijk hier de reacties bij Borussia Dortmund na de verloren finale: