Carel Copier (72), de eerste drummer van Doe Maar, overleden

Carel Copier (72), de eerste drummer van Doe Maar, is overleden. Hij had kanker en werd drie maanden geleden opgenomen in een hospice, schrijft zijn band Boem3 op zijn website.

Copier maakte met toetsenist Ernst Jansz, gitarist Jan Hendriks en bassist Piet Dekker deel uit van de oorspronkelijke bezetting van Doe Maar. Hij drumde en zong op de eerste twee albums. Voor de tweede plaat Skunk schreef hij de liedjes Te Laat en Nix voor Jou. Vijf jaar geleden vertelde hij aan Omroep Brabant dat hij veel mooie herinneringen had aan die tijd.

Reünieconcert

Copier vertrok in 1981, net voor de grote doorbraak van Doe Maar. Hij ging zich op het schilderen richten. In 2016 speelde hij mee bij een reünieconcert in de ZiggoDome.