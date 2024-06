Real Madrid verslaat Dortmund en is voor vijftiende keer beste van Europa

Het bleek geen belemmering voor BVB. Nadat vier veldbestormers in de eerste minuut het veld hadden betreden en zo voor een valse start hadden gezorgd, toonden de energieke Duitsers zich allerminst bevreesd voor de veelvoudig Europees kampioen.

De eerste kansen waren voor Dortmund. Brandt schoot na terugleggen van Füllkrug naast, Adeyemi passeerde Real-keeper Thibaut Courtois, maar werd daarna geblokt door Dani Carvajal en na een lepe pass van Maatsen raakte Füllkrug de paal.

Meer kansen Dortmund

Füllkrug stond daarbij overigens buitenspel. Sowieso geen goal dus, maar het gaf wel aan hoe gevaarlijk Dortmund was. Zo ging het verder in de eerste helft. Maatsen zette vanaf eigen strafschopgebied een counter op en even later was het opeens zes tegen drie in Duits voordeel.

Dortmund speelde die counter niet goed uit. Na zeldzaam balverlies van Kroos volgde een schot van de Oostenrijker Marcel Sabitzer en toen Jadon Sancho Kroos zijn hielen liet zien, kwam de voorzet van de Engelsman niet aan.

Wat deed Real? Vinícius toonde een paar versnellingen, schoten van Vinícius en Federico Valverde gingen ruim over en een voorzet van Vinícius bereikte Jude Bellingham net niet. Het was heel mager van de Koninklijke. Real wist zich geen raad, Dortmund was de baas.