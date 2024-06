Jeugdwedstrijd Den Haag loopt uit de hand: twee arrestaties

In Den Haag is een jeugdwedstrijd tussen teams van voetbalclubs HBS en ESDO uit de hand gelopen. Met wapenstokken en honden moest de politie uiteindelijk in actie komen. Naast de spelers zochten ook veel toeschouwers de confrontatie met de politie.

Er waren volgens de politie veel agenten nodig om de orde te herstellen. Er zijn twee mensen aangehouden. Een verdachte werd aangehouden voor mishandeling, een ander omdat die bevelen van de politie niet had opgevolgd.

Ook met de politie op het veld bleef het onrustig: