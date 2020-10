Nog geen akkoord KLM met vakbonden over loonkorting, steun blijft onzeker

KLM en de vakbonden hebben vooralsnog geen akkoord bereikt over de loonoffers die gemaakt moeten worden om overheidssteun te ontvangen. De deadline verstreek rond het middaguur.

Knelpunt in de onderhandelingen is de lengte van de periode waarover er gekort wordt op het loon. Om de staatssteun te ontvangen, moet er een toezegging van de vakbonden komen dat ze bereid zijn tot 2025 te bezuinigen, maar pilotenvakbond VNV wil dat vooralsnog niet doen.

"Deze specifieke aanpassing van ons akkoord is op deze termijn niet realiseerbaar", schrijft VNV in een verklaring. "Desalniettemin hebben wij altijd in arbeidsvoorwaardelijke zin gedaan wat noodzakelijk is en past bij de staat van het bedrijf." De bond voor cabinepersoneel (VNC) en bond voor luchtvaarttechnici NVLT zijn wel akkoord.

Een deal tussen KLM en de vakbonden lijkt een voorwaarde van minister Hoekstra van Financiën te zijn om de 3,4 miljard euro staatssteun uit te keren. Een deel daarvan werd eerder al uitgekeerd.