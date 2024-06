Geblesseerde Egurrola verlaat trainingskamp Oranje en mist duel met Finland

Damaris Egurrola heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal in Doorwerth verlaten. Door een blessure die ze vrijdag opliep in het EK-kwalificatieduel met Finland is ze niet fit genoeg om komende dinsdag te spelen in de uitwedstrijd.

Bondscoach Andries Jonker heeft besloten dat hij geen vervanger oproept voor de geblesseerde Egurrola.